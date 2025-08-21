Берое се похвали с национал

Популярни
  21 авг 2025
  • 337
  • 0
Ръководството на Берое обяви, че полузащитникът на тима Хуанка Пинеда е получил повиквателна за националния отбор на Доминиканската република.

"За нас е чест да споделим, че Хуанка Пинеда е повикан в националния отбор на Доминиканската република.Нашият полузащитник с гордост ще носи цветовете на своята страна в предстоящите международни срещи на ФИФА и КОНКАКАФ. Всички в ПФК Берое пожелаваме на Хуанка много успехи, докато представлява своята нация на международната сцена“, написаха от Берое на своята официална страница във Фейсбук.

