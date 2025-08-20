Гатузо се завърна в любимия си Милан

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо се завърна в любимия си Милан, похвалиха се от самия клуб с видеа и снимки в социалните мрежи.

Легендарният халф на „росонерите“ направи специална визита на тяхната клубна база „Миланело“ в петък, след като по-рано през лятото посети и тренировъчните съоръжения на другите два италиански гранда Ювентус и Интер. Гатузо беше в компанията на две славни фигури на „Старата госпожа“ – Джанлуиджи Буфон и Леонардо Бонучи, които сега също са част от делегацията на „Скуадра адзура“. Тримата се видяха, поговориха и се снимаха както с играчите на Милан, така и с треньора Масимилиано Алегри и спортния директор Игли Таре по време на тренировката на тима.

Гатузо прекара по-голямата част от впечатляващата си футболна кариера именно в миланския гранд между 1999 и 2012 година, а след това беше и наставник на отбора в периода 2017 – 2019 година. От скоро 47-годишният специалист е начело на Италия и именно затова прави „турне“ из местните клубове.