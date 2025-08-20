Популярни
Международната федерация по бокс въведе задължителни генетични тестове за Световното първенство в Ливърпул

Международната федерация по бокс (World Boxing) въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории, съобщава агенция ДПА. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.

"Новото правило цели да осигури безопасността на боксьорите и феърплея на турнирите", съобщават от World Boxing.

Всички състезатели, които искат да участват на Световното първенство по бокс в Ливърпул, трябва да направят еднократен PCR (полимеразна верижна реакция) преди началото на турнира, за да бъдат допуснати. През миналия месец сходно решение взе и Световната Атлетика за спортисти, които желаят да се включат в женските категории на Световното първенство през септември.

Дискусиите около половата идентичност в женския спорт нараснаха на Олимпийските игри в Париж, където алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин спечелиха златни медали. Те бяха допуснати до участие от Международния олимпийски комитет (МОК), въпреки че нямаха право да боксират на Световното първенство година по-рано. Тогава обаче решението бе на Международната боксова федерация (ИБА) и бе продиктувано от това, че и двете не издържаха тестове.

МОК, който организира боксовите турнири в Токио 2020 и Париж 2024, отне лиценза на ИБА заради различни причини. От организацията отсъдиха, че Хелиф и Лин са родени като жени и се идентифицират като жени.

Световното първенство в Ливърпул ще бъде първото в историята, организирано от World Boxing.

