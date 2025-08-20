Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки на турнир в Гърция

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 60 хиляди долара.

23-годишният българин и Рой Степанов (Израел), поставени под номер 3 в схемата, победиха Франсис Алкантара (Филипини) и Мицуки Вей Кан Леон (Малайзия) със 7:6(6), 3:6, 10:7 за 1:44 час. В решителната трета част двамата поведоха с 6:3, съперниците им намалиха изоставането си на 7:8, но с още две точки Генов и Степанов затвориха мача.

В края на юли Антъни Генов игра финал на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Пособланко (Испания) с награден фонд 91 250 евро.