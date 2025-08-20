Чимаев връчи шампионския си пояс на Рамзан Кадиров при завръщането си в Чечня

Шампионът на UFC в средна категория Хамзат Чимаев получи геройско посрещане при завръщането си в Чечня. Боецът с прякор Вълка донесе новоспечеления си пояс от UFC в родината си.

Чимаев доминира над Дрикус дю Плеси и спечели титлата в средна категория с единодушно съдийско решение в главното събитие на UFC 319. Победата превърна Чимаев в петия руски шампион на UFC и първия, произхождащ от Чечня. В сряда 31-годишният спортист се завърна в родината си под бурни овации.

Слизайки от самолета с шампионския си пояс, Чимаев беше посрещнат от Рамзан Кадиров, който е остро критикуван от множество международни организации за широк спектър от нарушения на човешките права, извършени от неговото правителство. Кадиров също така е обект на няколко санкции от страна на правителството на САЩ заради нарушения на човешките права, а известната връзка на Чимаев с него за известно време затрудняваше пътуванията на Вълка до Съединените щати.

Тези проблеми вече са разрешени, тъй като Чимаев нямаше затруднения да пристигне в Чикаго за UFC 319. Изглежда, че отношенията му с Кадиров остават близки, тъй като той връчи пояса на диктатора, за да го носи, докато позираха за снимки сред тълпата от възторжени фенове, а Кадиров носеше тениска с лика на Чимаев.