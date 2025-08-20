Валяците събират отбори от страната и чужбина на турнира по ръгби за "Купата на кмета"

Популярни
  • 20 авг 2025 | 17:03
Ръгби и футболен клуб Валяците Перник ще събере за осми път отбори от страната и чужбина на турнира за "Купата на кмета", който е и в памет на бившите състезатели Людмил Станков и Валентин Сергиев, каза за БТА треньорът Антонио Любенов.

На стадион "Димитър Аврамов" в село Дивотино от 17:30 часа ще се изиграят срещите между съставите на Валяците, Динамо Панчево (Сърбия) и сборен тим на ветерани от България.

След този турнир пернишкият отбор ще вземе участие в Държавното първенство по плажно ръгби, което ще се състои на 30 август в Бургас. Валяците ще имат представители при мъжете и при жените.

"Пернишкият клуб ще участват на 7 септември в Берковица и на турнира за Купа България, който се организира в памет на треньора Димитър Гаврилов", допълни Антонио Любенов.

