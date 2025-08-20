Йокич оглавява класацията за най-високоплатените играчи на ЕвроБаскет 2025

Националният отбор на Сърбия е сред големите фаворити за титлата на ЕвроБаскет 2025, а сръбският център Никола Йокич води в списъка за най-качествените играчи на първенството, както и сред тези с най-високи заплати.

В класацията от 15 баскетболисти, изготвена от BasketNews, начело е именно Йокич (Денвър Нъгетс) с възнаграждение от 55.2 милиона долара. Следват гръцкият национал Янис Адетокунбо (Милуоки Бъкс) с прогнозна заплата от 54.1 милиона долара, финландецът Лаури Марканен (Юта Джаз) с 46.4 милиона и словенската суперзвезда Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс) с 46 милиона.

Истерия по Лука Дончич в Белград: Снимки и безброй автографи

Топ 5 на най-високоплатените баскетболисти, които ще играят с националите си отбори на шампионата на Стария континент по-късно този месец, оформя германският национал Франц Вагнер (Орландо Меджик) със заплата от 38.7 милиона долара.

Десетката допълват турчинът Алперен Шенгюн (Хюстън Рокетс) с 33.9 милиона, латвиецът Кристапс Порзингис (Атланта Хоукс) с 30.7, черногорецът Никола Вучевич (Чикаго Булс) с 21.5, босненецът Юсуф Нуркич (Юта Джаз) с 19.4 и испанецът Санти Алдама (Мемфис Гризлис) с 18.4 милиона долара.

На 11-а позиция е поставен още един сръбски национал - Богдан Богданович (Лос Анджелис Клипърс), с очаквано възнаграждение от 16 милиона долара, а след него се нареждат израелецът Дени Авдия (Портланд Трейл Блейзърс), още един германец - Денис Шрьодер (Сакраменто Кингс), френският национал Закари Ризаше (Атланта Хоукс), както и сънародникът му Алекс Сар (Вашингтон Уизардс).

Снимки: Imago