Троян посреща състезание по планинско колоездене в началото на септември

  • 20 авг 2025 | 15:01
  • 251
  • 0
Троян посреща състезание по планинско колоездене в началото на септември

Даунхил състезание за купа "Троян 2025" ще се състои на 6 и 7 септември, съобщи за БТА Румен Варчев, председател на велоклуб „Троянски кон“ и един от основните организатори.

Надпреварата се провежда за трети пореден път в село Балканец, което се намира в подножието на Троянския проход. Дължината на трасето е около 1200 метра, а състезанието е част от календарите на Българска федерация по колоездене и на Българските колоездачни серии, каза още Варчев.

Състезателите ще бъдат разделени в пет категории: момчета 10-12 години, момчета 13-14 години, юноши 15-16 години, ОPEN 17+ и жени/девойки.Тренировката е на 6 септември (събота), а квалификациите и финалите на 7 септември (неделя).

"Даунхилът е дисциплина от планинското колоездене, която по дефиниция е строго състезателна, т.е. каране за време, единствено и само спускане, с естествени и изкуствено създадени препятствия - скокове, дървени виражи и т.н.“, поясни Варчев.

"През последните години има много голям интерес към даунхила сред децата и младежите, защото карането предлага много адреналин", допълни той.

Варчев посочи, че за миналогодишното издание са се записали над 90 участници, а тази година се очаква интересът да се запази. Той подчерта, че при карането състезателите задължително трябва да бъдат с пълна екипировка - каска с подбрадник, маска, ръкавици, наколенки, блуза с дълъг ръкав и нагръдник

Всички спортисти следва задължително да имат валиден лиценз към Българска федерация по колоездене за дните на състезанието, за да бъдат допуснати до участие.

