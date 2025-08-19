Популярни
  3. Драган Нешич изведе Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ на първа тренировка с Паниониос

Бившият селекционер на националния отбор на България за жени и старши треньор на тимът ни до 21 години, който зае престижното четвърто място на Световното първенство в Индонезия, Драган Нешич изведе днес волейболистките на Паниониос (Атина) за първа тренировка за сезона.

Сред възпитаничките на Драган Нешич за новия сезон ще е Елица Атанасийвич, която също се включи в първото занимание на отбора в зала „Андреас Варикас“.

От първия етап на подготовката отсъстват Джорджия Ламбрузи, Мартина Ксантопулу и Марлена Ковалевска, тъй като са в Тайланд за Световното първенство на националните отбори на своите страни.

На първата тренировка участие взеха Полина Рахимова (Азербайджан), Виктория Лохманчук (Украйна), Бианка Ристичевич и всичко останали гръцки волейболистки на тима.

„Впечатленията ми, когато видях отбора миналия януари, бяха невероятни. Ще повторя същото и тази година. Имаме отлична зала и изключително качество като отбор. Сега от нас зависи да направим феновете си щастливи“, категоричен бе Драган Нешич.

