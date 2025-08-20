Костас Слукас: Искам да обединим всички гърци с един голям успех

Гръцкият национал Костас Слукас се готви за турнира, който може да бъде последният ЕвроБаскет за него, с целта да сложи край на 16-годишната суша за медали на страната. Подчертавайки лидерството на селекционера Василис Спанулис, работната етика на Янис Адетокунбо и смесицата от млади играчи и ветерани в отбора, Слукас иска да остави трайно наследство.

"Голяма чест и гордост е да представлявам родината си, още откакто бях на 12 или 13 години", коментира Слукас за уебсайта на Международната федерация по баскетбол (ФИБА) и продължи:

"Пропускал съм турнири само заради контузии. Чувствам отговорност, защото това вероятно е последният ми ЕвроБаскет и искам да оставя след себе си наследство, което да обедини всички гърци с един голям успех”, добави бившият съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос.

За Слукас това, което прави тази селекция различна, е не само смесицата от младост и опит, но и наличието на две трансформиращи фигури.

"Най-специалната част от отбора е Василис Спанулис. Той е лидер, личност, победител. Опитва се да предава този манталитет на останалите всеки ден. И разбира се, имаме Янис - един от най-добрите баскетболисти в света. Заедно с ветераните ни и талантливите млади момчета - това е прекрасна смесица, която ми дава оптимизъм", заяви гардът на Панатинайкос.

"Това, което прави Янис уникален, е неговата работна етика. Той идва първи, тръгва си последен и обича това, което прави. Дори след всичко, което е постигнал, жаждата му не спира. Той е пример за всички нас", допълни Костас Слукас.

Тимът на Гърция ще играе мачовете си от първата фаза на Европейското първенство в Кипър. Там са още съставите на Испания, Италия и Грузия, а Слукас е наясно, че никой противник не може да бъде подценяван.

"Всеки отбор може да бъде опасен, ако не си сериозен. Миналото ни показа, че дори и най-малката грешка може да бъде наказана по-късно", предупреди той.

Попитан за фаворитите, Костас Слукас посочи Сърбия: "Те са с една крачка пред всички. Германия е близо, а виждам и Турция със силен състав. Италия и Испания също. Има толкова много талант във всички отбори".

"Разбира се, че чувствам напрежение. Винаги го чувствам, особено защото с националния отбор все още не съм постигнал нещо голямо при мъжете. Това ме прави едновременно тревожен и амбициозен за предстоящия ЕвроБаскет 2025", каза още Слукас.

Снимки: Imago