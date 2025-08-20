Популярни
Хулио Сесар Чавес-младши бе депортиран от САЩ и незабавно пратен в затвора в Мексико

  • 20 авг 2025 | 12:27
Боксьорът Хулио Сесар Чавес-младши в момента е в затвор в Мексико, след като беше депортиран от Съединените щати. Той прекара повече от месец в ареста, след като беше задържан от служители на имиграционните и митнически служби в началото на юли.

Арестът му се случи само дни след като Чавес загуби от Джейк Пол със съдийско решение в боксов мач, проведен в Анахайм, Калифорния. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви, че Чавес е задържан с намерение да бъде депортиран в Мексико, където има активна заповед за арест по обвинения за предполагаемо участие в организирана престъпност и трафик на огнестрелни оръжия, боеприпаси и експлозиви.

В крайна сметка Чавес прекара 46 дни в ареста преди да бъде депортиран в Мексико и незабавно вкаран в затвора по висящите обвинения. Мексиканският национален регистър на задържаните лица показва, че Чавес е бил поет от властите в понеделник, след като е бил прехвърлен от граничен контролно-пропускателен пункт. В момента той се намира в затвор в Сонора, Мексико.

Първоначално Чавес беше арестуван по обвинения, че има връзки с жестокия наркокартел Синалоа, като заповедта за ареста му в Мексико е издадена още през 2023 г. Разследването е продължило четири години, но в крайна сметка на Чавес са повдигнати обвинения, а американските власти го арестуваха преди да го депортират обратно в Мексико.

