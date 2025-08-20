"Лъвско сърце 2025" все още приема участници

Популярни
  20 авг 2025
  • 301
  • 0
Десетото поредно издание на крос триатлона "Лъвско сърце" ще се проведе на 6 септември в Приморско. Участниците ще изминат 120 километра плуване, колоездене и бягане в едно от най-красивите кътчета у нас: плаж Перла – Странджа – Приморско и покрайнините на резерват "Ропотамо".

Организаторите са подготвили много изненади за юбилейното издание на формата. Паралелно с триатлона ще се състои и полумаратон.

Освен това тази година има нова дигитална старт-финална арка, на която ще се изписва информация за всеки финиширал състезател. Основен акцент ще бъдат и дейностите за деца на 7 септември на плаж Перла. Това, което вдъхновява екипът да продължава с нововъведенията, е стремежът да създава вълнуващо, незабравимо и безопасно изживяване за атлетите.

Освен любители спортисти, организаторите набират и екип от доброволци, които се превръщат в неизменна част от събитието "Лъвско сърце". Освен ползотворна работа и нови запознанства, хората с добра воля имат възможност да се порадват на трасето на състезанието, което минава покрай четири природни резервата и 12 тракийски светилища. Етапът плуване доближава състезателите до потъналия тракийски град Ранули, който се намира в акваторията на днешния залив Перла. Във втория етап колоездене се прекосяват вековни гори и свещени земи в Странджа. Последният етап бягане преминава покрай резерват „Ропотамо“, през Маслен нос, светилището Беглик Таш, залива „Св. Параскева“ и скалното образование Лъвската глава.

Всички, които не са готови да се състезават, но искат да станат част от най-епичния триатлон в България, могат да се запишат като доброволци. Всеки участник, независимо дали доброволец или атлет, получава подаръци и спомен за цял живот. Дарявайки от времето си, доброволците стават част от кауза, доказала се през годините като изключително добър пример за деца и възрастни.

Организаторите от „Лъвско сърце“ призовават приключенци с добра воля да се присъединят към екипа в дните от 5 до 8 септември. Записванията за доброволци стават през уебсайта на състезанието: https://ultra.lionheart.bg/volunteers-bg/

Видео от изданието през 2021 г. може да видите тук. Всичко за състезанието следете на http://lionheart.bg/ и във Facebook страницата на събитието. Състезанието се организира с подкрепата на Община Приморско и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по програма „Спортът – начин на живот 2025 - 2026“.

