Бивш шампион на UFC ще дебютира в бокса без ръкавици

Членът на Залата на славата на UFC, Франки Едгар, се завръща към професионалния спорт. Бившият шампион на UFC в лека категория приема предизвикателството да се бие с голи ръце в първото по рода си събитие на BKFC в Ню Джърси на 4 октомври.

Очаква се на събитието Едгар да се изправи срещу друг ветеран от UFC, Джими Ривера, който се състезава в BKFC през последните няколко години и е натрупал статистика от 2-2-1 в организацията.

Едгар се завръща в действие почти три години след като се оттегли от спорта след загуба от Крис Гутиерес в UFC. Този двубой беше третата поредна загуба с нокаут за Едгар, след което той реши да сложи край на кариерата си.

Оттогава 43-годишният Едгар беше въведен в Залата на славата на UFC, отвори собствена зала и стартира свой подкаст. Сега той се стреми да възроди част от искрата, която го превърна в заплаха в няколко дивизии, докато се състезаваше в UFC.

Главният двубой на галата в Ню Джързи ще бъде между други двама ветерани от UFC – Майк Пери ще се сблъска с Джереми Стивънс в битка за титлата „Крал на насилието“.