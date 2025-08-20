Световната антидопингова агенция иска помощ от правителствата по света

Световната антидопингова агенция (УАДА) призова правителствата по света да обмислят допълнителни приноси за научни изследвания, за да се усъвършенства световната антидопингова система, се посочва в изявление на организацията.

УАДА отбеляза, че научните изследвания са от решаващо значение за осигуряване на равни условия за спортистите по целия свят.

"УАДА призовава правителствата да обмислят допълнителни приноси за научни изследвания, които ще ни помогнат да постигнем по-голям напредък в укрепването на световната антидопингова система. Имаме възможност да покажем на света, че заедно можем да постигнем повече, за да защитим спорта чрез увеличени ресурси, иновации и влияние, което също ще ни помогне да подведем отговорните пред правосъдието", се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.

През януари 2025 година Службата за национална политика за контрол на наркотиците на САЩ (ONDCP) реши да задържи плащането на таксата към УАДА. Организацията отказа да плати 3.6 милиона долара заради ситуацията с допинг тестовете на китайски плувци. УАДА заяви, че отказът на САЩ да плати сумата ще доведе до автоматично изключване на представителите на страната от Изпълнителния комитет и от Съвета на учредителите на организацията.

Американската антидопингова агенция твърди, че отказът да се плати таксата няма да повлияе на участието на спортистите от страната в международни състезания.

През юни стана известно, че сенаторката от Тенеси Марша Блекбърн възнамерява да обсъди законопроект с администрацията на президента Доналд Тръмп, който позволява спиране на плащанията към УАДА.