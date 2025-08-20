Популярни
Водачът в схемата Циципас отпадна в Уинстън-Сейлъм

  20 авг 2025 | 10:19
  • 383
  • 0
Водачът в схемата Циципас отпадна в Уинстън-Сейлъм

Водачът в схемата Стефанос Циципас загуби от китаеца Бу Юнчаокете с 3:6, 2:6 във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм (САЩ) от сериите АТР 250 с награден фонд близо 800 000 долара.

27-годишният грък отстъпи след 88 минути игра срещу 76-ата ракета в света. В третия кръг китаецът ще срещне аржентинеца Мариано Навоне, който надигра 16-ия поставен Маркос Хирон (САЩ) с 6:2, 6:2.

Вторият в схемата Талон Грикспоор от Нидерландия също отпадна в тази ранна фаза след поражение от унгареца Мартон Фучович с 3:6, 6:4, 3:6.

Защитаващият титлата си италианец Лоренцо Сонего, номер 5 в схемата, продължава напред след победа над Стефан Достанич (САЩ) с 6:3, 6:7(2), 7:6(3).

