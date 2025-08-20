България без Рамазанов, Новиков и Милов на Световното по борба

Популярни
  • 20 авг 2025 | 09:22
  • 1315
  • 2
България ще има петима представители в класическия стил на Световното първенство по борба в Загреб (Хърватия) от 13 до 21 септември. Това стана ясно, след като световната централа по борба обяви списъка със заявените състезатели.

В столицата на Хърватия на тепиха ще излязат Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров.

Извън състава останаха олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков и европейският първенец от тази година Кирил Милов.

Двамата настояха да се подготвят с личния си треньор Сослан Фарниев, а не под ръководството на наставника на националния отбор Стоян Добрев. В резултат на това те нямат договори с федерацията и към момента не са част от националния отбор на страната.

Олимпийският и европейски шампион по свободна борба Магомед Рамазанов също няма да участва на Световното. 32-годишният дагестанец с български паспорт има проблеми в дясното рамо и ще се подложи на операция, която го вади от строя за известно време.

За свободния стил България има седем заявени състезатели - Ивайло Тисов, Микяй Наим, Михаил Георгиев, Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев и Ален Хубулов.

При жените ще имаме три представителки - Биляна Дудова, Юлияна Янева и Ванеса Георгиева.

