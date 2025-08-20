Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки в София

Националът на България Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под №2, победиха с 6:2, 6:4 Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия за 65 минути игра. За място на полуфиналите Донски и Карол ще играят срещу победителите от мача между хърватите Дуйе Айдукович и Адмир Календер и румънците Александру Жекан и Богдан Павел.

Днес предстоят три мача с българско участие на турнира, които ще се играят на централния корт на БНТЦ. Програмата за деня започва в 10.30 часа.

Александър Василев и Александър Донски ще играят срещите си от втория кръг на сингъл. В мач №2 за деня Василев ще играе срещу Алекс Молчан (Словакия), а след него Донски ще се изправи срещу №6 в схемата и №268 в света Матей Додиг (Хърватия).

След това ще се играе срещата от първия кръг на двойки между Александър Василев и Виктор Киров срещу Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай).