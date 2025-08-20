Популярни
»

Гледай на живо

На живо: Левски с последна тренировка преди двубоя срещу АЗ Алкмаар
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки в София

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки в София

  • 20 авг 2025 | 08:56
  • 259
  • 0
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки в София

Националът на България Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под №2, победиха с 6:2, 6:4 Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия за 65 минути игра. За място на полуфиналите Донски и Карол ще играят срещу победителите от мача между хърватите Дуйе Айдукович и Адмир Календер и румънците Александру Жекан и Богдан Павел.

Днес предстоят три мача с българско участие на турнира, които ще се играят на централния корт на БНТЦ. Програмата за деня започва в 10.30 часа.

 Александър Василев и Александър Донски ще играят срещите си от втория кръг на сингъл.  В мач №2 за деня Василев ще играе срещу Алекс Молчан (Словакия), а след него Донски ще се изправи срещу №6 в схемата и №268 в света Матей Додиг (Хърватия).

След това ще се играе срещата от първия кръг на двойки между Александър Василев и Виктор Киров срещу Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай).

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас и Радукану са аут от US Open

Алкарас и Радукану са аут от US Open

  • 20 авг 2025 | 03:40
  • 5890
  • 0
Джокович отпадна още в първия кръг при смесените двойки на US Open

Джокович отпадна още в първия кръг при смесените двойки на US Open

  • 20 авг 2025 | 03:15
  • 2859
  • 0
Иван Иванов загуби от бивш №38 в света на "Чаланджър"-а в София

Иван Иванов загуби от бивш №38 в света на "Чаланджър"-а в София

  • 19 авг 2025 | 19:45
  • 2595
  • 1
Милев и Нестеров отпаднаха на двойки на турнира в София

Милев и Нестеров отпаднаха на двойки на турнира в София

  • 19 авг 2025 | 19:21
  • 954
  • 0
Ранно отпадане на Димитър Кузманов на "Чаланджър"-а в София

Ранно отпадане на Димитър Кузманов на "Чаланджър"-а в София

  • 19 авг 2025 | 16:17
  • 1195
  • 1
Голям удар за US Open!

Голям удар за US Open!

  • 19 авг 2025 | 15:00
  • 23214
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

На живо: Левски с последна тренировка преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

На живо: Левски с последна тренировка преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 09:37
  • 1018
  • 0
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 6485
  • 2
Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

  • 19 авг 2025 | 23:30
  • 28250
  • 580
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 13749
  • 9
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 4673
  • 0
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 18430
  • 21