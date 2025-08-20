Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

  • 20 авг 2025 | 07:16
  • 2536
  • 0
Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

Бразилският вратар Фабио вече е футболистът с най-много изиграни мачове в историята. Тази нощ той записа 1391-вия си официален двубой в кариерата си, след като бе на вратата на своя Флуминензе по време на мача срещу Америка де Кали от Копа Судамерикана.

По този начин 44-годишният страж подобри досегашния рекорд, който се държеше от английската легенда Питър Шилтън с 1390 мача. След него в класацията са Кристиано Роналдо с 1283, Рожерио Сени с 1265 и Франтишек Планичка с 1187 мача.

Флуминензе спечели с 2:0 този двубой и така е класира за 1/4-финалната фаза на турнира, където ще се изправи срещу Ланус или Сентрал Кордоба.

Фабио се присъедини към Флуминензе през 2022 г. и спечели титлата на Бразилия през 2022 и 2023 г., както и Копа Либертадорес през 2023 г. и Рекопа Судамерикана през 2024 г. Вратарят има договор с клуба до декември 2026 г.

В допълнение към 235-те си мача за Флуминензе, Фабио има и 976 мача за Крузейро, 150 за Васко да Гама и 30 за Униао Бандейранте, клубът, където започна кариерата си през 1997 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 1512
  • 0
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 6398
  • 2
Аморим иска звезда на Реал Мадрид

Аморим иска звезда на Реал Мадрид

  • 20 авг 2025 | 07:01
  • 2259
  • 0
Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

  • 20 авг 2025 | 06:29
  • 1814
  • 0
Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

  • 20 авг 2025 | 05:55
  • 2605
  • 0
Ювентус се надява с две продажби да осигури пари за трима нови

Ювентус се надява с две продажби да осигури пари за трима нови

  • 20 авг 2025 | 05:28
  • 2530
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 3671
  • 2
Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

  • 19 авг 2025 | 23:30
  • 23976
  • 575
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 6398
  • 2
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 1512
  • 0
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 16944
  • 20
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 31584
  • 27