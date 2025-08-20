Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

Бразилският вратар Фабио вече е футболистът с най-много изиграни мачове в историята. Тази нощ той записа 1391-вия си официален двубой в кариерата си, след като бе на вратата на своя Флуминензе по време на мача срещу Америка де Кали от Копа Судамерикана.

По този начин 44-годишният страж подобри досегашния рекорд, който се държеше от английската легенда Питър Шилтън с 1390 мача. След него в класацията са Кристиано Роналдо с 1283, Рожерио Сени с 1265 и Франтишек Планичка с 1187 мача.

Agora é oficial: Fábio é o jogador que mais vezes disputou uma partida de futebol na história! #Fabio1391 pic.twitter.com/Kq7Wp1RWDl — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 20, 2025

Флуминензе спечели с 2:0 този двубой и така е класира за 1/4-финалната фаза на турнира, където ще се изправи срещу Ланус или Сентрал Кордоба.

Фабио се присъедини към Флуминензе през 2022 г. и спечели титлата на Бразилия през 2022 и 2023 г., както и Копа Либертадорес през 2023 г. и Рекопа Судамерикана през 2024 г. Вратарят има договор с клуба до декември 2026 г.

FÁBIO É O ATLETA COM MAIS JOGOS NA HISTÓRIA DO ESPORTE! 😱🥇 Com a titularidade contra o America de Cali, nenhum outro jogador fez mais jogos oficiais que o goleiro do Fluminense. QUE RECORDE! #Libertadores2025 #FutebolBrasileiro pic.twitter.com/GNnCOnEoj3 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 20, 2025

В допълнение към 235-те си мача за Флуминензе, Фабио има и 976 мача за Крузейро, 150 за Васко да Гама и 30 за Униао Бандейранте, клубът, където започна кариерата си през 1997 г.