  • 20 авг 2025 | 02:52
Жером Боатенг се раздели с Линцер

Германският защитник Жером Боатенг прекрати договора си с австрийския футболен клуб Линцер АШК по взаимно съгласие, съобщава агенция ДПА. Той бе обвързан с отбора до лятото на 2026, но ще продължи кариерата си на различно място.

"Престоят ми на това ново място и в нова среда бе обогатяващ за мен, но сега е време да отворя нова страница", заяви Боатенг в официалното съобщение от клуба за раздялата между двете страни.

Световният шампион с Германия от 2014 изигра само 14 мача за Линцер, тъй като лекуваше редица контузии.

