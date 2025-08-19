Популярни
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 19 авг 2025 | 19:49
  • 301
  • 0

Лудогорец - Национал 2:0
1:0 Раян Димитров (46')
2:0 Денислав Петров (58')

Дунав - ЦСКА 1948 0:1
0:1 Красимир Илчев (60')

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 2:1
1:0 Валентин Петров (9')
1:1 Димитър Цуков (12')
2:1 Валентин Петров (55')

Ботев (Пловдив) - Септември 1:3
0:1 Теодор Панайотов (9')
1:1 Кевин-Джордж Гривов (10')
1:2 Боян Манов (22')
1:3 Давид Георгиев (43')

Етър - Добруджа 3:0
1:0 Виктор Йосифов (37')
2:0 Цветомир Цанков (80')
3:0 Ивайло Бобев (83')

Черно море - Левски 2:3
1:0 Денис Мюрветов (12')
1:1 Георги Тодоров (15')
1:2 Ландон Йескас (37')
2:2 Самуил Атанасов (62')
2:3 Георги Тодоров (80')д

Спартак (Варна) - Академик (Пловдив) 3:1
1:0 Боян Аврамов (41')
1:1 Тодор Петков (58')
2:1 Борис Анестиев (68')
3:1 Янислав Йонков (70')

Шипка старс - Славия 0:1
0:1 Антон Спасов (21') д

