Един от най-експлозивните играчи в НБА окачи кецовете на 34

Джон Уол обяви, че се оттегля от активния спорт на 34-годишна възраст, слагайки край на една бляскава, макар и белязана от контузии, кариера. Експлозивният гард, един от най-бързоногите играчи в историята на НБА, остави своя отпечатък най-вече с екипа на Уизардс, но реши да окачи кецовете си след 11 сезона в Лигата на извънземните.

Уол, възпитаник на колежанския отбор Кентъки Уайлдкетс, беше избран под №1 в Драфта на НБА през 2010-а от Вашинготн. Той блестеше с Уизардс, където прекара и най-добрите години от кариерата си. Той се отличаваше с експлозивната си скорост и способността си да организира играта. Трябва да се отбележи избирането му в третия най-добър отбор на НБА, както и победата му в конкурса за забивки през 2014 година.

След Уизардс, Уол игра за Клипърс и Рокетс, но така и не успя да достигне високите нива на представяне, с които беше свикнала публиката. За съжаление, контузиите изиграха решаваща роля в развитието му през последните години.

Retired but never done. Doing it the #WallWay pic.twitter.com/s1pX9afHfL — John Wall (@JohnWall) August 19, 2025

Джон Уол обяви оттеглянето в същия ден, в който стана ясно, че шампионът на НБА със Сан Антонио Спърс през 2014-а - италианската легенда Марко Белинели, слага край на активната си кариера на 39-годишна възраст.