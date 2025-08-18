Популярни
  • 18 авг 2025 | 13:02
  • 70
  • 0
Загатна ли за оттегляне тази италианска легенда?

Италианската легенда Марко Белинели направи публикация в личния си профил в Instagram, която предизвика реакции, особено след слуховете за неговото оттегляне.

Тази сутрин Марко Белинели публикува в социалната мрежа поредица от снимки, фланелки и изрезки от вестници, които разказват за изключителната му кариера. Той обаче не уточни каква е причината за тази... ретроспекция.

Публикацията беше придружена от фразата: "Няма нищо по-красиво...", което разпали слуховете, че сезонът му в Болоня може да се окаже неговата "лебедова песен".

От седмици, след като 39-годишният ветеран спечели шампионската титла като капитан на Виртус Болоня, се носят слухове за оттеглянето на единствения италиански баскетболист, печелил титла в НБА.

Какво беше заявил Белинели относно отказването си:

"Страх ме е да спра с баскетбола. Иска ми се този ден никога да не дойде, защото не знам какво ще правя след това. Гледам снимките от по-младите си години и изпадам в меланхолия, защото ми напомнят, че моментът на оттеглянето ми наближава. Напомнят ми за факта, че вече не мога да скачам толкова високо, колкото онова младо, слабо и голобрадо момче, което израсна близо до Болоня. Но никога не съм предавал детето, което все още нося в себе си".

"Това е решение, което ще взема в края на сезона. Искам да го направя по моя си начин, искам да приключа, докато все още съм важен играч".

Снимки: Imago

