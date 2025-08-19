Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ричард Карапас пропуска "Вуелтата"

Ричард Карапас пропуска "Вуелтата"

  • 19 авг 2025 | 19:18
  • 252
  • 0
Ричард Карапас пропуска "Вуелтата"

Бившият олимпийски шампион Ричард Карапас ще пропусне започващата през август колоездачна обиколка на Испания, защото все още не се е възстановил напълно от заболяване, потвърди еквадорецът във вторник.

Карапас, втори във Вуелтата за 2020 година, пропусна и Тур дьо Франс със същото стомашно-чревно заболяване и не се е състезавал след края на Джиро д'Италия през май, когато се класира на трета позиция.

"След заболяването, което прекарах, трябваше да спра на няколко пъти, защото не можех да тренирам повече от два или три поредни дни. Сега се опитвам да се завърна към нормалните занимания и да продължа напред с предварително планираното. Почти изцяло възстановен съм", каза Карапас в изявление на отбора на EF Education-EasyPost.

Еквадорецът си е поставил за цел да участва на Световното първенство в Руанда, което ще стартира на 21 септември.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Престиж: Българин ще бъде главен съдия на Световното по бадминтон в Париж

Престиж: Българин ще бъде главен съдия на Световното по бадминтон в Париж

  • 19 авг 2025 | 09:58
  • 1093
  • 0
Боровец прие голямо международно състезание по планинско колоездене

Боровец прие голямо международно състезание по планинско колоездене

  • 18 авг 2025 | 13:24
  • 471
  • 0
На колела по канала - велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловдив

На колела по канала - велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловдив

  • 18 авг 2025 | 12:38
  • 749
  • 0
Първото издание на фестивала „Троян спортува“ събра над 300 участници

Първото издание на фестивала „Троян спортува“ събра над 300 участници

  • 16 авг 2025 | 19:46
  • 789
  • 0
Държавата търси терен за нов национален стадион

Държавата търси терен за нов национален стадион

  • 16 авг 2025 | 09:13
  • 15110
  • 38
Председателят на БФКолоездене Евгений Балев предаде управлението на Александър Алексиев

Председателят на БФКолоездене Евгений Балев предаде управлението на Александър Алексиев

  • 15 авг 2025 | 17:18
  • 1023
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 19 авг 2025 | 20:01
  • 1373
  • 1
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 58603
  • 397
Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 5190
  • 3
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 1957
  • 3
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 10419
  • 9
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 6806
  • 0