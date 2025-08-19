Ричард Карапас пропуска "Вуелтата"

Бившият олимпийски шампион Ричард Карапас ще пропусне започващата през август колоездачна обиколка на Испания, защото все още не се е възстановил напълно от заболяване, потвърди еквадорецът във вторник.

Карапас, втори във Вуелтата за 2020 година, пропусна и Тур дьо Франс със същото стомашно-чревно заболяване и не се е състезавал след края на Джиро д'Италия през май, когато се класира на трета позиция.

"След заболяването, което прекарах, трябваше да спра на няколко пъти, защото не можех да тренирам повече от два или три поредни дни. Сега се опитвам да се завърна към нормалните занимания и да продължа напред с предварително планираното. Почти изцяло възстановен съм", каза Карапас в изявление на отбора на EF Education-EasyPost.

Еквадорецът си е поставил за цел да участва на Световното първенство в Руанда, което ще стартира на 21 септември.