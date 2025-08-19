Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Александра Китипова: Имахме шансове за финал

Александра Китипова: Имахме шансове за финал

  • 19 авг 2025 | 19:13
  • 270
  • 0

Волейболистките на България под 21 години завършиха на четвъртата позиция на световното първенство в Сурабая (Индонезия), след загуба от Бразилия с 1:3 гейма в малкия финал от надпреварата.

Волейболните националки до 21 години бяха посрещнати с цветя след силното Световно първенство
Волейболните националки до 21 години бяха посрещнати с цветя след силното Световно първенство

Посрещачката Александра Китипова, която стана световен шампион с отбора под 19 години, говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че със съотборничките й са имали шансове за финал, а мачът с Япония е бил ключов. Също така тя каза, че е горда с постиженията и с двата тима.

"Чувствам се прекрасно! Мисля, че дадохме всичко от себе си, забавлявахме се и постигнахме прекрасни резултати".

"Бразилия е силен противник и със сигурност можехме да покажем повече пред тях, но мисля, че към края вече се беше натрупала умора, която ни попречи", каза още Китипова.

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

"Не мисля, че бразилките са по-добри от нас, но както казах, имаше много натрупана умора. Технически можеше да се справим по-добре в игрището", допълни волейболистката.

"Бразилия не беше най-трудният съперник и със сигурност не са непобедими. Беше ни много трудно да се сработим срещу Япония, затова така се развиха нещата. Но със сигурност имахме шансове за финал", категорична е посрещачката.

Световната шампионка Александра Китипова отива на втори мондиал
Световната шампионка Александра Китипова отива на втори мондиал

"Гордея се с постигнатите резултати и с двата набора", заяви тя.

"Преди надпреварата сестра ми каза да взема максимума от тези лагер и първенството. Пожела ми да съм здрава и да се ядосвам по-малко", споделя Китипова.

Какво иска да каже на Лора преди Мондиала в Тайланд? "Искам да й пожелая същото, което тя на мен. Да е най-вече здрава, да се забавлява и да се върне със световна титла!"

"Предстои ми нов сезон с Марица, продължавам в редиците на шампионките", каза младата волейболистка.

А за финал си пожелава: "Пожелавам на себе си и близките си най-вече здраве и щастие!

Благодаря за цялата подкрепа! Тя значи много за мен и всички момичета!".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

  • 19 авг 2025 | 19:31
  • 716
  • 0
Виктория Димитрова: Никой не ни вярваше, но ние доказахме какво можем

Виктория Димитрова: Никой не ни вярваше, но ние доказахме какво можем

  • 19 авг 2025 | 18:52
  • 297
  • 1
Матей Казийски започна подготовка с шампиона на Италия

Матей Казийски започна подготовка с шампиона на Италия

  • 19 авг 2025 | 18:23
  • 5452
  • 6
Симеон Топузлиев ще играе в Кипър

Симеон Топузлиев ще играе в Кипър

  • 19 авг 2025 | 17:32
  • 620
  • 0
Хулио Веласко: Най-лошото нещо във волейбола? Трябваше да спра да танцувам танго!

Хулио Веласко: Най-лошото нещо във волейбола? Трябваше да спра да танцувам танго!

  • 19 авг 2025 | 17:08
  • 813
  • 0
Волейболните националки пристигнаха в Тайланд

Волейболните националки пристигнаха в Тайланд

  • 19 авг 2025 | 15:35
  • 1253
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 19 авг 2025 | 20:01
  • 1370
  • 1
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 58595
  • 397
Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 5181
  • 3
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 1937
  • 3
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 10409
  • 9
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 6804
  • 0