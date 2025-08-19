Александра Китипова: Имахме шансове за финал

Волейболистките на България под 21 години завършиха на четвъртата позиция на световното първенство в Сурабая (Индонезия), след загуба от Бразилия с 1:3 гейма в малкия финал от надпреварата.

Волейболните националки до 21 години бяха посрещнати с цветя след силното Световно първенство

Посрещачката Александра Китипова, която стана световен шампион с отбора под 19 години, говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че със съотборничките й са имали шансове за финал, а мачът с Япония е бил ключов. Също така тя каза, че е горда с постиженията и с двата тима.

"Чувствам се прекрасно! Мисля, че дадохме всичко от себе си, забавлявахме се и постигнахме прекрасни резултати".

"Бразилия е силен противник и със сигурност можехме да покажем повече пред тях, но мисля, че към края вече се беше натрупала умора, която ни попречи", каза още Китипова.

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

"Не мисля, че бразилките са по-добри от нас, но както казах, имаше много натрупана умора. Технически можеше да се справим по-добре в игрището", допълни волейболистката.

"Бразилия не беше най-трудният съперник и със сигурност не са непобедими. Беше ни много трудно да се сработим срещу Япония, затова така се развиха нещата. Но със сигурност имахме шансове за финал", категорична е посрещачката.

Световната шампионка Александра Китипова отива на втори мондиал

"Гордея се с постигнатите резултати и с двата набора", заяви тя.

"Преди надпреварата сестра ми каза да взема максимума от тези лагер и първенството. Пожела ми да съм здрава и да се ядосвам по-малко", споделя Китипова.

Какво иска да каже на Лора преди Мондиала в Тайланд? "Искам да й пожелая същото, което тя на мен. Да е най-вече здрава, да се забавлява и да се върне със световна титла!"

"Предстои ми нов сезон с Марица, продължавам в редиците на шампионките", каза младата волейболистка.

А за финал си пожелава: "Пожелавам на себе си и близките си най-вече здраве и щастие!

Благодаря за цялата подкрепа! Тя значи много за мен и всички момичета!".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto