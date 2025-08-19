Десподов призова феновете: Бъди 12-ият играч на България тази есен

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов отправи призив към феновете, които все още не са си закупили билети за двубоя срещу Испания от Световните квалификации. До момента са продадени над 35 хиляди пропуска за сблъсъка на Националния стадион "Васил Левски" на 4 септември.

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

От акаунта на националния отбор в социалните мрежи Десподов заяви:

"Бъди 12-ият играч на България тази есен в мачовете от световните квалификации! Чакаме те на стадион "Васил Левски".! Заедно за България!"