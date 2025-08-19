Популярни
  Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

  19 авг 2025 | 18:41
Пловдив 2015 - Академик (Пловдив) 0:2
0:1 Антоан Добрев (31')
0:2 Илия Антонов (43')

Лудогорец - Национал 2:0
1:0 Даниел Тодоров (35') д
2:0 Димитър Милчев (90'+3)

Дунав - Арда 2:3
1:0 Адриян Ябанозов (10')
2:0 Марио Аспарухов (62')
2:1 Божидар Николов (65')
2:2 Доанай Аптикадир (70')
2:3 Никола Ранчев (84')

Ботев (Враца) - Славия 0:0

Ботев (Пловдив) - Септември 1:2
1:0 Ивайло Тютюнжиев (35')
1:1 Антони Александров (61')
1:2 Никола Костов (65')

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 2:2
0:1 Марк Илков (6')
1:1 Даниел Лилковски (18')
1:2 Виктор Иванов (86')
2:2 Дмитрий Хорозов (90')

Етър - Пирин 2:0
1:0 Михаил Карашлийски (35')
2:0 Алекс Николов (42') аг

Черно море - Левски 1:3
0:1 Васил Киров (4')
0:2 Кристиан Шиячки (21')
1:2 Георги Кателиев (30')
1:3 Янис Александров (90')

