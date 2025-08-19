Нов джендър скандал с марка "Виетнам"

Нов джендър скандал с виетнамски привкус се разгаря дни преди световното първенство за жени в Тайланд.

Една от звездите на отбора - диагоналът Тхи Бич Туйен Нгуен, се е оттеглила в последния момент от състава. В социалните мрежи като повод за това се съобщават лични причини.

Нямаше да е нищо толкова необичайно, ако Нгуен не приличаше поразително на мъж.

Изглежда, от федерацията са взели мерки навреме, за да не се повтори ситуацията с тима под 21 години, който бе дисквалифициран от битката и игра за местата от 17-о до 24-о.

Дали обаче ще има санкции за отбора, който участва на Югоизточните игри преди дни и ги спечели, не е ясно.

А Тхи Бич Туйен Нгуен дори бе отличена за MVP на надпреварата...

