Нов джендър скандал с марка "Виетнам"

Нов джендър скандал с виетнамски привкус се разгаря дни преди световното първенство за жени в Тайланд.
Една от звездите на отбора - диагоналът Тхи Бич Туйен Нгуен, се е оттеглила в последния момент от състава. В социалните мрежи като повод за това се съобщават лични причини.
Нямаше да е нищо толкова необичайно, ако Нгуен не приличаше поразително на мъж.
Изглежда, от федерацията са взели мерки навреме, за да не се повтори ситуацията с тима под 21 години, който бе дисквалифициран от битката и игра за местата от 17-о до 24-о.
Огромен скандал! FIVB присъди 4 загуби на Виетнам! Момчета ли са играли на световното за девойки?
Дали обаче ще има санкции за отбора, който участва на Югоизточните игри преди дни и ги спечели, не е ясно.
А Тхи Бич Туйен Нгуен дори бе отличена за MVP на надпреварата...