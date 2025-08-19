Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. И през новия сезон ще е така: Реал Мадрид ТВ атакува съдиите още преди първия си мач

И през новия сезон ще е така: Реал Мадрид ТВ атакува съдиите още преди първия си мач

  • 19 авг 2025 | 14:45
  • 1470
  • 4
И през новия сезон ще е така: Реал Мадрид ТВ атакува съдиите още преди първия си мач

Реал Мадрид още не е започнал с мачовете в Ла Лига, но традиционно клубният ТВ канал се заяде със съдиите още преди излизането им на терена. Real Madrid TV (RMTV) откри сезона с критики към главния и ВАР рефера, които тази вечер ще ръководят двубоя срещу Осасуна. Става дума за Адриан Кордеро Вега (главен) и Даниел Хесус Трухийо Суарес (ВАР).

От RMTV обърнаха внимание, че Суарес е бил на системата в стаичката и при предишния двубой между двата състава на “Ел Садар”, като подозират, че това не е случайно. Става дума за мача, когато Джуд Белингам получи червен картон.

“Трухийо Суарес беше на ВАР в последния мач Осасуна - Реал Мадрид и не видя или не предупреди главния съдия за три чисти дузпи в полза на Реал Мадрид, но се намеси в незначителна ситуация, за да отсъди наказателен удар срещу нас за нарушение на Едуардо Камавинга. И сега пак е арбитър на същия мач. Случайност ли е? Награда ли е?“, коментираха хората от телевизията в студиото.

“Белите” журналисти скочиха и на арбитъра на изминалия мач на Барселона срещу Осасуна (3:0) Хосе Луис Мунуера Монтеро, който още преди почивката изгони двама футболисти на съперника на каталунците. Отделно столичани иронизираха и новите мерки на Техническия комитет на съдиите в Испания (CTA). За да се свали от напрежението, беше решено имената на реферите да бъдат обявявани чак 24 часа преди самата среща.

“Могат да променят имената на съдиите, но досиетата им си остават същите и предвид видяното имаме същите съмнения относно първенството”, мними са от RMTV.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

  • 19 авг 2025 | 13:43
  • 1192
  • 0
Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

  • 19 авг 2025 | 12:44
  • 713
  • 0
Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

  • 19 авг 2025 | 12:42
  • 1226
  • 2
Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

  • 19 авг 2025 | 11:50
  • 6052
  • 2
От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

  • 19 авг 2025 | 11:34
  • 3405
  • 0
"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

  • 19 авг 2025 | 10:50
  • 2934
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 35008
  • 257
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 17303
  • 15
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 10914
  • 17
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 9503
  • 26
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 12100
  • 4
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 12966
  • 11