И през новия сезон ще е така: Реал Мадрид ТВ атакува съдиите още преди първия си мач

Реал Мадрид още не е започнал с мачовете в Ла Лига, но традиционно клубният ТВ канал се заяде със съдиите още преди излизането им на терена. Real Madrid TV (RMTV) откри сезона с критики към главния и ВАР рефера, които тази вечер ще ръководят двубоя срещу Осасуна. Става дума за Адриан Кордеро Вега (главен) и Даниел Хесус Трухийо Суарес (ВАР).

От RMTV обърнаха внимание, че Суарес е бил на системата в стаичката и при предишния двубой между двата състава на “Ел Садар”, като подозират, че това не е случайно. Става дума за мача, когато Джуд Белингам получи червен картон.

“Трухийо Суарес беше на ВАР в последния мач Осасуна - Реал Мадрид и не видя или не предупреди главния съдия за три чисти дузпи в полза на Реал Мадрид, но се намеси в незначителна ситуация, за да отсъди наказателен удар срещу нас за нарушение на Едуардо Камавинга. И сега пак е арбитър на същия мач. Случайност ли е? Награда ли е?“, коментираха хората от телевизията в студиото.

¿Premio del nuevo CTA para Daniel Jesús Trujillo?



Fue el árbitro VAR en el último enfrentamiento entre Real Madrid y Osasuna. Intervino en el polémico penalti de Camavinga sobre Budimir, pero ignoró tres penaltis reclamados por los blancos. https://t.co/0zEydgJTd1 pic.twitter.com/mz4zsY6wQl — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) August 18, 2025

“Белите” журналисти скочиха и на арбитъра на изминалия мач на Барселона срещу Осасуна (3:0) Хосе Луис Мунуера Монтеро, който още преди почивката изгони двама футболисти на съперника на каталунците. Отделно столичани иронизираха и новите мерки на Техническия комитет на съдиите в Испания (CTA). За да се свали от напрежението, беше решено имената на реферите да бъдат обявявани чак 24 часа преди самата среща.

“Могат да променят имената на съдиите, но досиетата им си остават същите и предвид видяното имаме същите съмнения относно първенството”, мними са от RMTV.