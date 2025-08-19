Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моркамб
  3. 30-годишен пренаписа историята в британския футбол

30-годишен пренаписа историята в британския футбол

  • 19 авг 2025 | 15:31
  • 1140
  • 1
30-годишен пренаписа историята в британския футбол

Ашвир Сингх Джохал стана първият сикх (последовател на сикхизма - религия, произхождаща от Азия - б.р.), който поема професионален британски клуб, след като беше официално обявен за мениджър на петодивизионния английски клуб Моркамб.

През юни 2025 г., едва на 30 години, той завърши курс към Английската футболна асоциация, който му донесе лиценз УЕФА Про, превръщайки го в най-младия треньор, постигнал това.

Иначе и собствеността на Моркамб е свързана с въпросната религия, след като наскоро клубът беше придобит от компанията Panjab Warriors, която е ръководена от бизнесмена сикх Кулджийт Сингх Моми. Само часове след идването на новите собственици досегашният наставник беше уволнен.

Иначе Ашвир е роден и израснал в Лестър. Той прекара 10 години в местния клуб Лестър, където тренираше играчи от академията – от отборите до 7 до 18 години. През 2022 г. той работи и в Уигън заедно с Коло Туре, който днес е помощник-треньор на Джосеп Гуардиола в Манчестър Сити. Освен това Ашвир беше и асистент на Сеск Фабрегас по време на престоя му в юношеските формации на Комо.

„Непосредствен приоритет сега ще бъде да набележим играчите, от които се нуждаем в този период, за да гарантираме, че футболен клуб Моркамб ще се представи добре в Националната лига“, каза мениджърът.

Моркамб е част от Националната лига, след като през миналия сезон изпадна от по-горната Лига 2 като последен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

  • 19 авг 2025 | 13:43
  • 1686
  • 0
Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

  • 19 авг 2025 | 12:44
  • 897
  • 0
Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

  • 19 авг 2025 | 12:42
  • 1574
  • 3
Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

  • 19 авг 2025 | 11:50
  • 7802
  • 2
От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

  • 19 авг 2025 | 11:34
  • 4195
  • 0
"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

  • 19 авг 2025 | 10:50
  • 3172
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 44716
  • 302
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 22911
  • 22
Пускат още 400 билета за сектор "А" мача с Испания

Пускат още 400 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 853
  • 0
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 12538
  • 19
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 398
  • 0
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 12558
  • 39