30-годишен пренаписа историята в британския футбол

Ашвир Сингх Джохал стана първият сикх (последовател на сикхизма - религия, произхождаща от Азия - б.р.), който поема професионален британски клуб, след като беше официално обявен за мениджър на петодивизионния английски клуб Моркамб.

Morecambe Football Club is delighted to announce the appointment of Ashvir Singh Johal as the Club’s new First Team Manager.



The full interview will be available at 09:30 🎥#UTS 🦐 — Morecambe FC (@MorecambeFC) August 19, 2025

През юни 2025 г., едва на 30 години, той завърши курс към Английската футболна асоциация, който му донесе лиценз УЕФА Про, превръщайки го в най-младия треньор, постигнал това.

Иначе и собствеността на Моркамб е свързана с въпросната религия, след като наскоро клубът беше придобит от компанията Panjab Warriors, която е ръководена от бизнесмена сикх Кулджийт Сингх Моми. Само часове след идването на новите собственици досегашният наставник беше уволнен.

Иначе Ашвир е роден и израснал в Лестър. Той прекара 10 години в местния клуб Лестър, където тренираше играчи от академията – от отборите до 7 до 18 години. През 2022 г. той работи и в Уигън заедно с Коло Туре, който днес е помощник-треньор на Джосеп Гуардиола в Манчестър Сити. Освен това Ашвир беше и асистент на Сеск Фабрегас по време на престоя му в юношеските формации на Комо.

„Непосредствен приоритет сега ще бъде да набележим играчите, от които се нуждаем в този период, за да гарантираме, че футболен клуб Моркамб ще се представи добре в Националната лига“, каза мениджърът.

Моркамб е част от Националната лига, след като през миналия сезон изпадна от по-горната Лига 2 като последен.