Милен Дудев: Критиките могат да бъдат само към мен

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години, който завърши на 14-то място на Европейското първенство в дивизия "Б" в Република Северна Македония, записа актив от общо 3 победи и 4 загуби, а селекционерът Милен Дудев призна, че има разочарование.

"Разочаровани сме от класирането и аз поемам вината за това. Критиките могат да бъдат само към мен, момчетата оставиха сърцата си на терена", каза старши треньорът Милен Дудев пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол и добави по повод това дали е доволен ли сте от старанието и желанието на момчетата по време на турнира:

"Разбира се, че съм доволен. Стараха се и играехме за победа във всеки един мач, но за жалост невинаги успявахме".

"Най-важният ни мач беше първият - срещу Чехия, в който играхме добре в нападение, но слабо в защита и там нещата станаха трудни за нас. Успяхме да влезем в тройна въртележка в групата, но за жалост ни трябваше и малко късмет накрая, защото поведохме на Унгария с 20 точки, но не успяхме да задържим разликата", заяви още Дудев.

Попитан какви са впечатленията му от конкуренцията на турнира в Република Северна Македония, той коментира: "Както казах и преди европейското първенство, нашата група беше най-тежката, а отборите на Белгия и Чехия завършиха втори и трети. Шампионите от Полша определено бяха най-силният отбор. Смятам, че между пето и 16-то място отборите са равностойни и всеки може да победи всеки".

За състезателите, селекционерът каза: "Определено имат много потенциал, но ги чака много работа, ако искат да бъдат в състава на 2008-а следващото лято. В съблекалнята след турнира им дадох моите съвети. Надявам се да съм помогнал на всеки един от тях и да се връща по-добър баскетболист в клуба си. Искам да благодаря на целия щаб и всички момчета за отдадеността им през цялото лято".

В същото време селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години Лилия Георгиева определи окончателния състав за Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция.

Георгиева се спря на 12 баскетболистки, които ще вземат участие на шампионата от 20 до 29 август. Българките са в група "Д", където ще спорят с отборите на Литва, Гърция, Украйна и Република Северна Македония.

Българският тим вече е на турска земя и ще започне участието си на турнира на 20 август (сряда), когато ще срещне украинките от 20:30 часа. Ден след това родните баскетболистки ще имат за съперник Гърция от 18:00 часа, а на 22 август предстои и двубоят с Република Северна Македония от 13:00 часа.

Последният мач на българките в груповата фаза ще се играе на 25 август - срещу Литва от 18:00 часа.