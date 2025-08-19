Националка ще играе в Швейцария - няма да повярвате кой уреди трансфера ѝ

Родената в Добринище Здравка Парапунова реализира трансфер в странство. Тя ще играе за швейцарския Раперсвийл - Йона. Новият и отбор играе в Швейцарската Суперлига.

В кариерата си Парапунова бе част от благоевградския женски футбол, мина през НСА, а след това игра в Австрия и Италия. Така за нея Швейцария е трета страна зад граница, в която ще играе. Универсалната футболистка със силен ляв крак е и национален състезател.

Любопитно е, че съдействие за трансфера е оказал, придобилия легендарен статут Грег Акселорд, който преди години успя да си уреди проби в ЦСКА, въпреки че никога не бе играл професионален футбол.