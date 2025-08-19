Виктория Томова се завърна в топ 100

Първата ракета на България Виктория Томова се завърна в топ 100 световната ранглиста на сингъл на Женската тенис асоциация.

30-годишната софиянка, която преодоля квалификациите и стигна до втория кръг на силния турнир в Синсинати през миналата седмица, прогресира с пет позиции и вече е 97-а в подреждането с актив от 768 точки.

Томова изпадна от първата стотица на 29 юни тази година, след като беше неизменно в нея от 27 август 2023-а.

Денислава Глушкова отбелязва рекордно класиране. Тя се изкачва с 37 места до 382-ото със 153 точки след добри изяви на състезания от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) в Сърбия.

Начело в класацията убедително остава Арина Сабаленка от Беларус с 11225 точки, а на второ място със 7933 точки се завръща шампионката в Синсинати от тази нощ Ига Швьонтек (Полша), следвана от американката Коко Гоф със 7874 точки.