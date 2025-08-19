Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шест българчета започнаха с победи на турнир от Тенис Европа в София

Шест българчета започнаха с победи на турнир от Тенис Европа в София

  • 19 авг 2025 | 09:01
  • 106
  • 0
Шест българчета започнаха с победи на турнир от Тенис Европа в София

Шест български тенисисти (четири момчета и две момичета) се класираха за втория кръг на сингъл на турнира до 12 г. от първа категория на Тенис Европа "MNDB Open 2025" в София. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "15:40".

В понеделник се изиграха половината срещи от първия кръг на основните схеми. Победи при юношите постигнаха Теодор Николчовски, Александър Гендов, Борислав Атанасов, Златан Йорданов и Микаел Иванов, а при девойките Рая Карабова и Лора Георгиева.

Резултати:

Момчета, 1-кръг:

Теодор Николчовски – Максим Табаков 6:0, 6:2

Александър Гендов – Амар Юсуфи (Косово) 6:2, 6:3

Борислав Атанасов – Златомир Райчев 6:1, 6:0

Златан Йорданов – Андрей Вахидов (Узбекистан) 6:2, 6:0

Микаел Иванов – Ленард Хани (Естония) 6:2, 7:5

Давид Стоянчов – Димитрис Антониу (Гърция) 0:6, 1:6

Даниел Васев – Дмитрий Карбаненко (Франция) 1:6, 2:6

Слави Георгиев – Ставрос Ладерос (Белгия) 1:6, 0:6

Момичета, 1-кръг:

Рая Карабова – София Зарали (Гърция) 6:0, 6:1

Лора Георгиева – Ния Проданова 6:2, 7:5

Адриана Василева – Меган Колиоф (Великобритания) 1:6, 3:6

Жана Тотева – Хана Циронек (Полша) 0:6, 2:6

Кайра Алексиева – Мария Митраче (Румъния) 6:1, 4:6, 1:6

Мария Колева – Ведрана Танеска (Република Северна Македония) 3:6, 3:6

Аннабел Андреева – Алиса Фадеева (Русия) 0:6, 0:6

Ема Костова – Миранта Мисирли (Гърция) 1:6, 0:6

Следвай ни:

Още от Тенис

Гоф възхитена от завръщането на Уилямс

Гоф възхитена от завръщането на Уилямс

  • 19 авг 2025 | 07:11
  • 1094
  • 1
Синер се извини за оттеглянето и говори дали е готов за US Open

Синер се извини за оттеглянето и говори дали е готов за US Open

  • 19 авг 2025 | 05:23
  • 2697
  • 0
Достойно! Швьонтек поздрави Паолини за силната игра на финала

Достойно! Швьонтек поздрави Паолини за силната игра на финала

  • 19 авг 2025 | 04:32
  • 1364
  • 0
Равносметката за Швьонтек след триумфа в Синсинати: Подобрен рекорд, прогрес в WTA и още нещо

Равносметката за Швьонтек след триумфа в Синсинати: Подобрен рекорд, прогрес в WTA и още нещо

  • 19 авг 2025 | 04:23
  • 1130
  • 0
Паолини пропиля огромна преднина в първия сет и подари титлата в Синсинати на Швьонтек

Паолини пропиля огромна преднина в първия сет и подари титлата в Синсинати на Швьонтек

  • 19 авг 2025 | 03:18
  • 4600
  • 0
Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

  • 18 авг 2025 | 22:45
  • 12362
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 1654
  • 3
Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 25102
  • 84
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 2310
  • 1
Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

  • 18 авг 2025 | 23:58
  • 24355
  • 21
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 50015
  • 84
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 42081
  • 77