Шест българчета започнаха с победи на турнир от Тенис Европа в София

Шест български тенисисти (четири момчета и две момичета) се класираха за втория кръг на сингъл на турнира до 12 г. от първа категория на Тенис Европа "MNDB Open 2025" в София. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "15:40".

В понеделник се изиграха половината срещи от първия кръг на основните схеми. Победи при юношите постигнаха Теодор Николчовски, Александър Гендов, Борислав Атанасов, Златан Йорданов и Микаел Иванов, а при девойките Рая Карабова и Лора Георгиева.

Резултати:

Момчета, 1-кръг:

Теодор Николчовски – Максим Табаков 6:0, 6:2

Александър Гендов – Амар Юсуфи (Косово) 6:2, 6:3

Борислав Атанасов – Златомир Райчев 6:1, 6:0

Златан Йорданов – Андрей Вахидов (Узбекистан) 6:2, 6:0

Микаел Иванов – Ленард Хани (Естония) 6:2, 7:5

Давид Стоянчов – Димитрис Антониу (Гърция) 0:6, 1:6

Даниел Васев – Дмитрий Карбаненко (Франция) 1:6, 2:6

Слави Георгиев – Ставрос Ладерос (Белгия) 1:6, 0:6

Момичета, 1-кръг:

Рая Карабова – София Зарали (Гърция) 6:0, 6:1

Лора Георгиева – Ния Проданова 6:2, 7:5

Адриана Василева – Меган Колиоф (Великобритания) 1:6, 3:6

Жана Тотева – Хана Циронек (Полша) 0:6, 2:6

Кайра Алексиева – Мария Митраче (Румъния) 6:1, 4:6, 1:6

Мария Колева – Ведрана Танеска (Република Северна Македония) 3:6, 3:6

Аннабел Андреева – Алиса Фадеева (Русия) 0:6, 0:6

Ема Костова – Миранта Мисирли (Гърция) 1:6, 0:6