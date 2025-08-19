Кралят се завърна! От самолета Новак отиде на тренировка с танцова стъпка

Две десетилетия след първото си участие на US Open, Новак Джокович пристигна в добре познатия комплекс, за да се подготви за предстоящите предизвикателства. Рекордьорът по титли от Големия шлем скоро ще потегли в поход към своя 25-и "мейджър" трофей. Мнозина се чудеха защо го няма толкова дълго, но той разби слуховете, като най-накрая се появи в Ню Йорк точно преди началото.

Както е известно, преди да се посвети на надпреварата на сингъл, Новак ще играе на смесени двойки на "Артър Аш" заедно с Олга Данилович. Джокович тренира с младата си сънародничка веднага след кацането си в Ню Йорк, а следващата им тренировка е насрочена за вторник. Имаше много спекулации за контузия, но Новак показва, че няма и следа от такава.

Новак и Олга ще започнат участието си на смесени двойки срещу двойката Мира Андреева/Даниил Медведев. В случай на победа, сръбският дует скоро след това ще играе и на четвъртфиналите.

Novak 🛬 New York@DjokerNole arrives at the US Open. pic.twitter.com/sfqW3pppo3 — US Open Tennis (@usopen) August 18, 2025

В следващите дни Джокович ще свиква с кортовете и условията в Ню Йорк, след като пропусна турнирите в Торонто и Синсинати. След загубата на полуфиналите на Уимбълдън, Джокович удължи почивката си и пропусна и двата Мастърс 1000 турнира, а сега го очаква жребият.

Look who is being displayed all over New York.



Novak Djokovic is back. 🤩pic.twitter.com/wiLDfWDjFh — Danny (@DjokovicFan_) August 18, 2025

Новак чупи каръка

Четирикратният шампион на US Open ще се опита да се класира за първия си финал от Големия шлем за последните две години. През 2024-а, след като спечели олимпийската титла в Париж, Джокович претърпя ранна загуба в Ню Йорк.

Тридесет и осем годишният тенисист иска да постигне добър резултат и да продължи оттам, откъдето завърши по-рано тази година в Мелбърн, Париж и Лондон. Наред с Яник Синер, Джокович е единственият играч, достигнал до полуфинал на три турнира от Големия шлем през 2025 година!

Novak Djokovic has made his walk to Arthur Ashe stadium.



The king is here. 👑pic.twitter.com/Im8fJHAxdc — Danny (@DjokovicFan_) August 19, 2025

Сърбинът пристигна на Уимбълдън с големи очаквания след загубата от Синер на Ролан Гарос. На четвъртфиналите, по време на мача срещу Флавио Коболи, Новак контузи дясното си бедро.

Въпреки че успя да завърши този мач, той нямаше шансове срещу Синер два дни по-късно, като изпитваше затруднения с движението си в първите два сета и пропиля преднина в третия.

Novak Djokovic’s first practice in New York.



He’s ready. 💪🏻pic.twitter.com/HRa6B25JVg — Danny (@DjokovicFan_) August 19, 2025

След това Джокович си взе почивка, пропусна два Мастърс 1000 турнира, презареди батериите и се надява на добър резултат в Ню Йорк, две десетилетия след дебюта си на последния за сезона турнир от Големия шлем.