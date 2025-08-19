Популярни
  • 19 авг 2025 | 01:51
Порто продължи със силните изяви и записа втора победа

Отборът на Порто записа втора поредна победа в Лига Португал и продължи да подхранва надеждите на феновете си, че лошите мигове от миналия сезон са останали зад гърба им.

Този път “драконите” надвиха с 2:0 състава на Жил Висенте в първото си гостуване за тази кампания.

Головете за успеха отбелязаха Виктор Фрохолд (20') и Пепе Акино (47').

Освен Порто след първите два кръга със стопроцентов актив още са шампионът Спортинг (Лисабон), както и отборите на Брага, Фамаликао и Морейрензе. Бенфика също няма загуба, но има и мач по-малко, тъй като почива миналата седмица заради европейските си ангажименти.

Дали обаче Порто е действително готов за големите битки, ще разберем в края на месеца, когато ще бъде и голямото дерби със Спортинг.

