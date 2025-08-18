Популярни
Британец каза “сбогом” на професионалния тенис

  • 18 авг 2025 | 22:40
  • 1246
  • 0
Британец каза “сбогом” на професионалния тенис

Кайл Едмънд сложи край на професионалната си тенис кариера, след като призна, че е достигнал възможните лимити, на които тялото му отговаря, за да играе. Едмънд се издигна до номер 14 в световната ранглиста и в един момент дори бе първа ракета на Великобритания.

Той дори достигна 1/2-финалите на Откритото първенство на Австралия през 2018 г. и спечели два трофея на ATP.

Едмънд изигра последния си мач този юли, когато загуби от Джак Пининтън Джоунс на финала на Nottingham 3 Challenger.

30-годишният Едмънд се бореше с контузии в последните етапи от кариерата си, но сподели че не съжалява за нищо, когато си спомня за времето си в играта.

„Последните пет години ми отнеха живота с три операции и други наранявания, като на китката, корема, тазобедрената става и стъпалото. Няма никакви съжаления“, каза Едмънд на раздяла с любимата му игра.

