Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 18 авг 2025 | 18:48
  • 412
  • 0

Спартак (Плевен) - Славия 0:2
0:1 Костадин Ангелов (31')
0:2 Мартин Петков (79')

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 1:1
0:1 Станислав Иванов (7')
1:1 Николай Неделчев (9')

Черно море - Левски 1:0
1:0 Кирил Петров (54')

Национал - Етър 0:1
0:1 Самуил Валериев (49')

Пирин - Хебър 3:1
1:0 Александър Георгиев (6')
2:0 Александър Георгиев (28')
3:0 Александър Георгиев (30')
3:1 Илиян Георгиев (58')

ЦСКА 1948 - Арда 2:0
1:0 Борислав Миров (6') д
2:0 Емилян Райков (84')

Септември - Ботев (Пловдив) 2:3
0:1 Мартин Петков (3')
1:1 Виктор Добрев (24')д
1:2 Деан Несторов (38')д
2:2 Александър Маринов (57')
2:3 Иван Филипов (59')

Фратрия - ЦСКА 1:0
1:0 Мартин Делев (81')

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 23497
  • 43
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 17631
  • 34
Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

  • 18 авг 2025 | 09:41
  • 2776
  • 0
Киряков: Искам раздаване на сто процента

  • 18 авг 2025 | 09:34
  • 2990
  • 2
Клуб от Италия също иска Делова

  • 18 авг 2025 | 09:24
  • 11168
  • 8
Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

  • 18 авг 2025 | 09:11
  • 3435
  • 6
Септември 1:1 Добруджа, домакините със сериозен пропуск и груба грешка при гола

  • 18 авг 2025 | 18:58
  • 2825
  • 8
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 25185
  • 58
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 23497
  • 43
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 17631
  • 34
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 16929
  • 13
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 28570
  • 13