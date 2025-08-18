Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 17 години

Спартак (Плевен) - Славия 0:2
0:1 Костадин Ангелов (31')
0:2 Мартин Петков (79')
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 1:1
0:1 Станислав Иванов (7')
1:1 Николай Неделчев (9')
Черно море - Левски 1:0
1:0 Кирил Петров (54')
Национал - Етър 0:1
0:1 Самуил Валериев (49')
Пирин - Хебър 3:1
1:0 Александър Георгиев (6')
2:0 Александър Георгиев (28')
3:0 Александър Георгиев (30')
3:1 Илиян Георгиев (58')
ЦСКА 1948 - Арда 2:0
1:0 Борислав Миров (6') д
2:0 Емилян Райков (84')
Септември - Ботев (Пловдив) 2:3
0:1 Мартин Петков (3')
1:1 Виктор Добрев (24')д
1:2 Деан Несторов (38')д
2:2 Александър Маринов (57')
2:3 Иван Филипов (59')
Фратрия - ЦСКА 1:0
1:0 Мартин Делев (81')