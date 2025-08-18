Популярни
  • 18 авг 2025 | 15:55
Националите по бокс обявиха открита тренировка-спаринг във вторник

Националният отбор на България по бокс за мъже ще проведе открита тренировка на базата в "Дианабад" във вторник от 14:40 часа, съобщава родната федерация. Водените от Жоел Арате и Валентин Поптолев състезатели ще правят спаринги с чуждестранни спортисти, които също водят подготовката си за Световното първенство в София.

"Имаме удоволствието да ви поканим на откритата тренировка на националния ни отбор по бокс за мъже. Тя ще се проведе във вторник, 19 август, от 14:40 часа на базата в "Дианабад". Селекцията, водена от Жоел Арате и Валентин Поптолев, ще проведе официални спаринги с националните боксьори на няколко чужди държави, които са на подготовка в София", пишат от федерацията.

"Официалната тренировка е част от подготовката на националите по пътя към Световното първенство в Ливърпул. Шампионатът на планетата ще бъде проведен от 4 до 14 септември и е първият такъв форум под егидата на World Boxing. Той е част от пътя, който боксьорите трябва да изминат към участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

"Заповядайте на официалната тренировка-спаринг във вторник, 19 август, от 14:40 часа. Ще се радваме да ви видим там".

