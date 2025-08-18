Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 18 авг 2025 | 14:45
  • 725
  • 0

Национал - Миньор (Перник) 3:1
0:1 Антонио Кирилов (35')
1:1 Мартин Йорданов (42')
2:1 Мартин Портарски (62')
3:1 Константин Делин (90'+2)

Пирин - Хебър 1:1
1:0 Ивайло Иванов (1')
1:1 Иван Ладжов (4')

Септември - Ботев (Пловдив) 5:1
1:0 Никола Генчев (25')д
2:0 Лео Димитров (32')
2:1 Даниел Бучуков (35')д
3:1 Венислав Михайлов (43')
4:1 Васил Василов (67')
5:1 Васил Василов (79')

Локомотив (Пловдив) - Монтана 4:0
1:0 Йоан Джелепов (15')
2:0 Николай Димитров (25')
3:0 Тодор Гергишанов (41')
4:0 Енес Мишев (73')

Берое - Арда 1:1
0:1 Бурак Акънджъ (35')
1:1 Илия-Рафаел Хосе Ортис (75')

Янтра - Славия 0:3
0:1 Велизар Ветов (10')
0:2 Любозар Йонков (75')
0:3 Велизар Ветов (82')

Локомотив (София) - ЦСКА 1:3
0:1 Александър Георгиев (66')
1:1 Емилиян Гогев (77')
1:2 Иван Дейков (87')
1:3 Марин Раленеков (90'+1)

Спартак (Варна) - Нефтохимик 0:1
0:1 Михаил Янакиев (70')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 14095
  • 33
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 12621
  • 22
Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

  • 18 авг 2025 | 09:41
  • 2257
  • 0
Киряков: Искам раздаване на сто процента

Киряков: Искам раздаване на сто процента

  • 18 авг 2025 | 09:34
  • 2454
  • 2
Клуб от Италия също иска Делова

Клуб от Италия също иска Делова

  • 18 авг 2025 | 09:24
  • 10320
  • 7
Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

  • 18 авг 2025 | 09:11
  • 2680
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 9954
  • 5
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 14095
  • 33
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 12621
  • 22
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 14127
  • 12
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 22199
  • 10
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 4423
  • 8