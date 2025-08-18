Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 18 години

Национал - Миньор (Перник) 3:1
0:1 Антонио Кирилов (35')
1:1 Мартин Йорданов (42')
2:1 Мартин Портарски (62')
3:1 Константин Делин (90'+2)
Пирин - Хебър 1:1
1:0 Ивайло Иванов (1')
1:1 Иван Ладжов (4')
Септември - Ботев (Пловдив) 5:1
1:0 Никола Генчев (25')д
2:0 Лео Димитров (32')
2:1 Даниел Бучуков (35')д
3:1 Венислав Михайлов (43')
4:1 Васил Василов (67')
5:1 Васил Василов (79')
Локомотив (Пловдив) - Монтана 4:0
1:0 Йоан Джелепов (15')
2:0 Николай Димитров (25')
3:0 Тодор Гергишанов (41')
4:0 Енес Мишев (73')
Берое - Арда 1:1
0:1 Бурак Акънджъ (35')
1:1 Илия-Рафаел Хосе Ортис (75')
Янтра - Славия 0:3
0:1 Велизар Ветов (10')
0:2 Любозар Йонков (75')
0:3 Велизар Ветов (82')
Локомотив (София) - ЦСКА 1:3
0:1 Александър Георгиев (66')
1:1 Емилиян Гогев (77')
1:2 Иван Дейков (87')
1:3 Марин Раленеков (90'+1)
Спартак (Варна) - Нефтохимик 0:1
0:1 Михаил Янакиев (70')