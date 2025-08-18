Боровец прие голямо международно състезание по планинско колоездене

През изминалия уикенд Боровец бе домакин на едно от най-значимите събития в календара на планинското колоездене – Боровец Оупен Къп 2025. В състезанията участваха над 200 колоездачи от България, Гърция, Северна Македония, Великобритания, Италия и Кипър, които премериха сили в държавния шампионат за деца и в голямото международно спускане от клас 1 на UCI носещо точки за световната ранглиста, включено и като втори кръг от Maxxis BG Downhill Series.

Състезателите трябваше да се справят с трасето за спускане “Scary Movie” на Боровец Байк Парк с дължина 2400-метра и денивелация от 400 метра. Сухите и прашни условия го направиха още по-трудно и непредсказуемо, изисквайки максимална концентрация и техника от всички участници в надпреварата.

В събота, 16.08, по съкратено трасе се проведе Държавният шампионат по спускане за деца на Българската федерация колоездене. В надпреварата участваха 70 деца и младежи, които показаха завидни умения и много смелост.

В категорията на 10–12 годишните шампион стана Георги Даскалов (Riders United), следван от Иво Захариев и Георги Тамахкяров (Black Sea Tsunami). При 13–14 годишните златото грабна Виктор Стоянов (Riders United), втори се нареди Лазар Хаджиколев (Хоталич), а трети – Светозар Петров (Riders United). Отборното класиране оглавиха Райдърс Юнайтед, втори станаха Блек Сий Цунами, а трети останаха от Хоталич.

Неделният ден бе посветен на UCI Class 1 Downhill надпреварата и втория кръг от Maxxis BG Downhill Series, които събраха над 160 участници.

В категорията на мъжете елит победата заслужено спечели Александрос Топкароглу от Cyclestore, Гърция с време 3:46.565, което бе и най-доброто време за деня. Втори от всички и първи от българите в категорията се нареди Валентин Тенев (MSM), а трети след него остана Стивиан Гатев (Хоталич, България), който даде най-добро време в квалификациите, но не успя за запази позицията си на финалите.

При жените най-бърза бе Деница Тошева (Riders United) с време 4:24.673, втора остана Нантия Теохариду (CYDH, Кипър), а трета – Карина Иванова (Riders United).

В категория Юноши 15–16 призовите места завоюваха изцяло чуждестранни представители – първо място Тео Пачулос (Cyclestore, Гърция), второ място Джорджиос Хутос (Италия/Black Crew) и трето място за Димитрис Власопулос (Гърция). Най-доброто време сред българите в категорията постигна Камен Христов (Riders United), който се класира на 5-та позиция.

При Мастърс 30+ златото завоюва Стивън Стефанов (Gravity), пред Йовче Даскаловски (Северна Македония) и Младен Славчев (Свободно Измерение).

Призьорите в отделните категории получиха множество парични и предметни награди, осигурени от организаторите от Бороспорт и партньорите на събитието от Байк Център, Maxxis, SLS, Veloboost, Karcher и други.

Със силната конкуренция, изключително трудното трасе и международното участие, Боровец Оупен Къп 2025 затвърди позицията си като едно от най-престижното състезания по спускане в България и на Балканите.

Следващата сприрка на Maxxis BG Downhill Series е на 19-21 септември на Витоша, когато ще се проведе също и Балкансия шампионат по спускане за 2025-та година!