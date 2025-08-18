Григор Димитров се срина с четири места

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се срина с четири места и от днес е под №25 в световната ранглиста. За съжаление, заради контузията, която той получи на “Уимбълдън”, и неучастието му на US Open, спадът при него ще продължи и сред края на последния за годината турнир от Големия шлем той ще изпадне от топ 30.

Отстъпление бележат и другите родни играчи сред първите 500. Втората ракета на България Димитър Кузманов загуби три позиции и вече е №263. Адриан Андреев падна с четири места до №387, а Илиян Радулов също направи четири крачки назад до №448. Пьотр Нестеров отстъпи с пет места и вече е 460-и.

Номер 1 продължава да бъде Яник Синер. Италианецът е лидер пред Карлос Алкарас, като двамата определят новия шампион в Синсинати тази вечер.