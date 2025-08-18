Популярни
  3. Лаури Марканен продължава да вилнее, вкара 42 точки за 24 минути

  • 18 авг 2025 | 11:57
  • 319
  • 0
Звездата на Финландия Лаури Марканен изригна с нов фантастичен мач по време на подготовката на един от домакините на ЕвроБаскет 2025 за шампионата на Стария континент, този път срещу друг от съдомакините - Полша.

Крилото на Юта Джаз записа 42 точки и 12 борби, както и 3 чадъра и 1 открадната топка. Само за 24 минути игра 28-годишният Марканен се разправи с поляците, а Финландия спечели с 97:88, като записа трета поредна победа в контролите.

Марканен има средно по 40.3 точки на мач в последните три приятелски срещи на "Суоми". На 8 август той вкара 48 точки при победата със 105:62 над Белгия, а на 11 август се отчете със "скромните" 31 при нов успех срещу белгийците, този път с 92:74.

Съдомакинът на започващото на 27 август Европейско първенство Финландия е в Група "B" с Германия, Литва, Черна гора, Великобритания и Швеция. Двубоите в тази група ще се играят в Тампере.

Снимки: Imago

