US Open: По-кратки сетове, огромен награден фонд и по-ранно начало на турнира

За най-добрите тенисисти в света този месец е под знака на US Open. Последният турнир от Големия шлем за годината официално започва в неделя, 24 август, но на практика не е съвсем така. Организаторите изцяло промениха формата на турнира за смесени двойки, така че феновете на тениса ще трябва да са пред екраните много по-рано.

В първия ден на 19 август са предвидени да се изиграят мачовете от първия кръг и четвъртфиналите, а на следващия ден – полуфиналите и финалът. Така първите шампиони в Ню Йорк ще бъде известни цели четири дни преди официалния старт на US Open. Началната дата не е единствената промяна – форматът на турнира за смесени двойки е изцяло обновен.

По-кратки сетове

Обикновено топ играчите в схемата на сингъл пропускат това събитие, за да не хабят енергия. Затова от години в него участват предимно специалисти по двойки, което води и до по-малко внимание от страна на публиката. В Съединените щати обаче са почитатели на комерсиалния успех и затова US Open решиха тази година да подходят по съвсем различен начин.

Организаторите са направили всичко възможно, за да убедят топ играчите на сингъл да участват. Не само че турнирът по смесени двойки се провежда седмица преди индивидуалната надпревара, но и мачовете са съкратени. Докато десетилетия наред в тениса са нужни шест гейма за спечелване на сет, този път са само четири. Това правило важи до полуфиналите – във финала ще са необходими отново шест гейма. Всичко това е с цел пестене на енергия за играчите.

Огромен награден фонд

С премия от 5 млн. долара за шампионите на сингъл, звезди като Карлос Алкарас, Яник Синер и Ига Швьонтек едва ли биха били привлечени от награда от 200 000 долара за отбора победител. Точно толкова получиха миналогодишните шампиони на смесени двойки Андреа Вавасори и Сара Ерани.

За да бъдат окончателно убедени топ играчите, наградният фонд е увеличен пет пъти. Печелившата двойка тази година ще получи 1 000 000 долара (около 850 000 евро). За целта е необходимо да спечелят само четири мача, тъй като в схемата има място само за шестнадесет отбора.

Участници

Всички тези мерки изглежда дават резултат, защото жребият показа, че участват много големи имена от сингъла. Освен Алкарас, Синер и Швьонтек, ще видим и Новак Джокович, Александър Зверев, Джак Дрейпър, Джесика Пегула, Елена Рибакина и Аманда Анисимова. Но това не се случи безпроблемно.

В турнирите по двойки обикновено, ако единият играч се откаже, и другият не може да участва. И това правило беше пренебрегнато от US Open, като на останалия играч бе дадена възможност да си намери нов партньор. Това доведе до доста размествания – Дрейпър първоначално трябваше да играе с Цинвън Джън, после с Паула Бадоса, но в крайна сметка ще играе с Пегула.

Въпреки всички мерки, липсват и някои големи имена, особено при жените. Номер 1 в света Арина Сабаленка трябваше да играе с Григор Димитров, но той не може да участва заради контузията от "Уимбълдън", а беларускинята не пожела да играе с друг партньор. Липсва и голямата фаворитка на домакините Коко Гоф. Втората ракета на САЩ пропуска турнира, за да си почине преди сингъла.

Жребий

Първи кръг:

Джесика Пегула / Джак Дрейпър - Ема Радукану / Карлос Алкарас

Олга Данилович / Новак Джокович - Мира Андреева / Даниил Медведев

Ига Швьонтек / Каспър Рууд - Мадисън Кийс / Франсис Тиафо

Наоми Осака / Гаел Монфис - Кати Макнали / Лоренцо Мусети

Катерина Синякова / Яник Синер - Белинда Бенчич / Александър Зверев

Тейлър Таунсенд / Бен Шелтън - Аманда Анисимова / Холгер Руне

Винъс Уилямс / Райли Опелка - Каролина Мухова / Андрей Рубльов

Сара Ерани / Андреа Вавасори - Елена Рибакина / Тейлър Фриц