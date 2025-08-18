Каспер Рууд: Новак е най-великият на всички времена. Не тенисист, а спортист!

Новак Джокович не е просто най-великият тенисист на всички времена, а е и най-добрият спортист, който този свят е виждал. Това е позицията, зад която стои Каспер Рууд. Сърбинът е носител на 24 титли от Големия шлем. На първо място в ранглистата е прекарал повече време от всеки друг в историята. В негово владение са всички най-значими рекорди.

Но Каспер Рууд смята, че всичко постигнато от Джокович надхвърля рамките на тениса и че Новак е най-добрият спортист на всички времена.

" Джокович е най-добрият на всички времена, във всеки спорт – констатира норвежецът. – Не искам да правя сравнения, защото би било глупаво... Но вземете атлетизма на Джокович в сравнение с този на Брейди... (б.р. има предвид легендата на НФЛ Том Брейди). Брейди е GOAT ("Най-велик за всички времена"), не ме разбирайте погрешно, но мисля, че Новак би го смазал. Ако говорим за физическия аспект... Но пък, Леброн (б.р. Леброн Джеймс) би могъл да стъпче Новак в определени аспекти. Не знам. Във всеки случай, според мен Новак е най-добрият спортист, който някога е съществувал.

Припомняме, че сърбинът и норвежецът са играли досега шест мача. Новак е спечелил първите пет, а след това Каспер стигна до победа миналата година в Монте Карло. Двамата трябваше да се срещнат на четвъртфинала на "Ролан Гарос", но Джокович се оттегли поради контузия.

Нов мач помежду им може да се състои на US Open. Новак би трябвало в Ню Йорк да се завърне на корта след "Уимбълдън", макар че всички бяха притеснени от сцени от тренировката му, на които изглежда сякаш все още има проблеми с контузията.