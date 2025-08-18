Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сръбска тенисистка получила ужасяващи заплахи за убийство след най-големия мач в кариерата си

Сръбска тенисистка получила ужасяващи заплахи за убийство след най-големия мач в кариерата си

  • 18 авг 2025 | 10:44
  • 366
  • 0
Сръбска тенисистка получила ужасяващи заплахи за убийство след най-големия мач в кариерата си

Сръбската тенисистка Александра Крунич се е сблъскала с изключително неприятна ситуация, след като претърпя поражение на финала на "Ролан Гарос" в надпреварата на двойки. Тогава Крунич заедно с казахстанската тенисистка Анна Данилина загубиха в мача за титлата от италианския дует Сара Ерани - Джазмин Паолини, след което сръбкинята е получила ужасяващи заплахи и обиди, за които едва сега съобщава публично.

Александра Крунич сподели в Инстаграм изключително неприятни съобщения. Едно от тях гласи: "От 3:0 загуби 12 от 14 гейма, нагласена мач, грозна ку*во, ще платиш с живота си за това“, а друго "Майка ти да е*а ку*во убита".

Засега не е известно дали сръбската тенисистка е предприела правни мерки във връзка с тези заплахи, но със сигурност не ѝ е било никак приятно да чете всичко това след най-добрия турнир в кариерата й.

Следвай ни:

Още от Тенис

Томова срещу испанка на квалификациите в САЩ

Томова срещу испанка на квалификациите в САЩ

  • 18 авг 2025 | 04:49
  • 1394
  • 4
Швьонтек стигна финала в Синсинати

Швьонтек стигна финала в Синсинати

  • 18 авг 2025 | 04:22
  • 2366
  • 0
Василев, Донски и Нестеров на корта в понеделник на турнира ATP Challenger 75 в София

Василев, Донски и Нестеров на корта в понеделник на турнира ATP Challenger 75 в София

  • 17 авг 2025 | 19:05
  • 1109
  • 0
Алкарас преодоля Зверев на полуфиналите в Синсинати, Синер отстрани Атмане

Алкарас преодоля Зверев на полуфиналите в Синсинати, Синер отстрани Атмане

  • 17 авг 2025 | 10:25
  • 3556
  • 0
Десет българи ще участват на турнира от сериите "Чалънджър 75" в София

Десет българи ще участват на турнира от сериите "Чалънджър 75" в София

  • 16 авг 2025 | 20:33
  • 901
  • 0
Ива Иванова загуби финала на двойки в Тунис

Ива Иванова загуби финала на двойки в Тунис

  • 16 авг 2025 | 18:33
  • 630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 110885
  • 450
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 7432
  • 5
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 5951
  • 1
Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

  • 18 авг 2025 | 07:48
  • 3263
  • 3
Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

  • 18 авг 2025 | 00:15
  • 25462
  • 10
Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

  • 17 авг 2025 | 23:44
  • 20324
  • 43