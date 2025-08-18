Халф на Бенфика стана пазарна цел на Ал-Ахли

Полузащитникът на Бенфика Флорентино Луиш попадна в трансферния лист на Ал-Ахли като потенциален заместник на Франк Кесие, който иска да се завърне в Италия. Според португалското издание А БОЛА халфът на Бенфика е обект на интерес от страна на няколко клуба, а Бенфика го оценява на 30 млн евро.

Твурди се, че саудитският клуб вече е отправил запитване към Бенфика, за да се запознае с условията за евентуален трансфер. Все още обаче не е направена конкретна оферта.

Кесие от своя страна към момента се намира в полезрението на Рома.

Интерес към Флорентино Луиш има и от италианския шампион Италия Наполи, както оше от Рома и Ювентус. На Острова пък Евертън следи с интерес ситуацията около 25-годишния халф.

От Бенфика са готови да преговарят и да разгледат оферта за поне 20 млн евро плюс бонуси за постигнати цели. Халфът има договор с "орлите" до 2027 г. и клауза за откупуване от 120 млн евро, но е все по-вероятно да се стигне до раздяла, тъй като Луиш не съумя да се пребори с конкуренцията за поста си.