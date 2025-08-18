Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Халф на Бенфика стана пазарна цел на Ал-Ахли

Халф на Бенфика стана пазарна цел на Ал-Ахли

  • 18 авг 2025 | 06:39
  • 161
  • 0
Халф на Бенфика стана пазарна цел на Ал-Ахли

Полузащитникът на Бенфика Флорентино Луиш попадна в трансферния лист на Ал-Ахли като потенциален заместник на Франк Кесие, който иска да се завърне в Италия. Според португалското издание А БОЛА халфът на Бенфика е обект на интерес от страна на няколко клуба, а Бенфика го оценява на 30 млн евро.

Твурди се, че саудитският клуб вече е отправил запитване към Бенфика, за да се запознае с условията за евентуален трансфер. Все още обаче не е направена конкретна оферта.

Кесие от своя страна към момента се намира в полезрението на Рома.

Интерес към Флорентино Луиш има и от италианския шампион Италия Наполи, както оше от Рома и Ювентус. На Острова пък Евертън следи с интерес ситуацията около 25-годишния халф.

От Бенфика са готови да преговарят и да разгледат оферта за поне 20 млн евро плюс бонуси за постигнати цели. Халфът има договор с "орлите" до 2027 г. и клауза за откупуване от 120 млн евро, но е все по-вероятно да се стигне до раздяла, тъй като Луиш не съумя да се пребори с конкуренцията за поста си.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Еспаньол нанесе историческо поражение на Атлетико в ерата "Симеоне"

Еспаньол нанесе историческо поражение на Атлетико в ерата "Симеоне"

  • 18 авг 2025 | 00:48
  • 6624
  • 2
Невероятен вратар зарадва Пиза за Купата, Дурмуш не успя да запише дебют

Невероятен вратар зарадва Пиза за Купата, Дурмуш не успя да запише дебют

  • 18 авг 2025 | 00:45
  • 2372
  • 0
Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

  • 18 авг 2025 | 00:15
  • 17272
  • 8
ПСЖ продължи да играе неубедително, но отново победи

ПСЖ продължи да играе неубедително, но отново победи

  • 17 авг 2025 | 23:42
  • 4556
  • 2
Артета: Аз съм много щастлив и горд с отбора

Артета: Аз съм много щастлив и горд с отбора

  • 17 авг 2025 | 23:30
  • 3114
  • 3
Нико Уилямс се погрижи този път проклятието на Валверде да не застигне Атлетик

Нико Уилямс се погрижи този път проклятието на Валверде да не застигне Атлетик

  • 17 авг 2025 | 23:15
  • 7879
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 95215
  • 398
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 57167
  • 145
Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

  • 18 авг 2025 | 00:15
  • 17272
  • 8
Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

  • 17 авг 2025 | 23:44
  • 10093
  • 27
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 36373
  • 177
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 82082
  • 53