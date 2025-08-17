Василев, Донски и Нестеров на корта в понеделник на турнира ATP Challenger 75 в София

Популярни
  • 17 авг 2025 | 19:05
Трима българи ще играят в понеделник на централния корт на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина. Срещите в понеделник започват в 10.00 часа.

Днес Пьотр Нестеров започна с победа в квалификациите със 7:6 (8), 6:4 над Виктор Киров. За влизане в основната схема Нестеров ще играе срещу Давид Хорда Санчис (Испания).

Други четирима българи отпаднаха в квалификациите. Георги Георгиев отстъпи с 6:2, 2:6, 4:6 от Светослав Гулин (Русия), Анас Маздрашки падна с 3:6, 4:6 от Дали Бланч (САЩ), Янаки Милев загуби в много оспорван мач с 4:6, 6:3, 4:6 от Сергей Фомин (Узбекистан), а Виктор Марков отстъпи с 4:6, 3:6 от Федерико Бондиоли (Италия).

Утре двама българи ще изиграят срещите си от първия кръг на основната схема.

Полуфиналистът от Уимбълдън при юношите Александър Василев ще излезе на корта около 14.00 ч. в мача си от първия кръг на основната схема срещу срещу номер 4 Иван Гахов (Русия).

След това Александър Донски ще играе срещу Даниел Михалски (Полша). Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов и Димитър Кузманов ще се изправят срещу квалификанти в първия кръг, а техните мачове ще се играят във вторник.

Петима българи ще участват в надпреварата на двойки. Александър Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под номер 2, ще играят в първия кръг срещу Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия.

Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще стартират срещу Матс Херманс (Нидерландия) и Тиаго Перейра (Португалия), а Александър Василев и Виктор Киров ще стартират срещу Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай).

