  3. Двама българи играха за Лече при загуба от Милан на ниво Примавера

  • 17 авг 2025 | 17:38
  • 703
  • 1
Българските таланти Пламен Пенев и Кристиян Пехливанов изиграха цял мач при загубата на Примаверата на Лече с 1:2 от гостуващия състав на Милан в първия кръг от италианското първенство до 20 години.

17-годишният Пенев пазеше на вратата на Лече, а 18-годишният Пехливанов действаше в центъра на отбраната. И двете попадения за юношите на „росонерите“ бяха дело на нападателя им Симоне Лонтани (59’, 64’), а Неманя Милойевич (82’) отбеляза единствения гол за домакините.  

През това лято Пенев и Пехливанов проведоха предсезонна подготовка с първия състав на Лече, но през тази кампания ще играят за клубната Примавера.

