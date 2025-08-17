Двама българи играха за Лече при загуба от Милан на ниво Примавера

Българските таланти Пламен Пенев и Кристиян Пехливанов изиграха цял мач при загубата на Примаверата на Лече с 1:2 от гостуващия състав на Милан в първия кръг от италианското първенство до 20 години.

17-годишният Пенев пазеше на вратата на Лече, а 18-годишният Пехливанов действаше в центъра на отбраната. И двете попадения за юношите на „росонерите“ бяха дело на нападателя им Симоне Лонтани (59’, 64’), а Неманя Милойевич (82’) отбеляза единствения гол за домакините.

През това лято Пенев и Пехливанов проведоха предсезонна подготовка с първия състав на Лече, но през тази кампания ще играят за клубната Примавера.