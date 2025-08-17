Меси носи успех на Близнаци 2022 в лют междуобластен двубой срещу Вихър

ФК “Близнаци 2022“ (Близнаци) победи с 2:0 в престижен междуобластен двубой първенеца на Силистренска област ФК “Вихър“ (Любен). Мачът се игра в събота на стадиона в село Близнаци и беше наблюдаван от многобройна публика.

След доста оспорвана игра, особено през първото полувреме, представителя на Шуменска област спечели двубоя с голове на Месуд Закир (Меси) – по един в двете полувремена.

С отлично ръководство се отличи съдийската бригада от Търговище начело с Деян Павлов и асистентите Мариян Хараланов и Светослав Христов.

Тимът от село Близнаци е направил доста добра селекция за новото първенство.

Привлечени са доста млади и класни футболисти от юношеските школи в Шумен, които значително ще подсилят отбора за новото първенство. Спонсорът на отбора Гюнайдън Юнузов казва, че тимът е финансово обезпечен за нови успехи в следващото първенство и предстоящите турнири, не само в Шуменска област, но и в Североизточна България.

В следващите години ще се наблегне за подобряване на футболния терен на игрището в село Близнаци, както и ще се помисли и за пейки за многобройните любители на футболната игра.

Следващият съперник на Близнаци 2022 (Близнаци) ще е победителя на Разградска област Адоспорт (Острово). По неофициална информация двубоят ще е следващия уикенд в село Острово Разградска област.



автор: САЛИМ САЛИХ