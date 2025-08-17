Тим Елиът отказа Кай Асакура с гилотина на UFC 319

Тим Елиът демонстрира, че все още има какво да покаже в октагона, след като нанесе втора загуба на Кай Асакура с победа чрез събмишън в началото на главната карта на UFC 319.

След като реализира тейкдаун в първия рунд, което направи Асакура по-колеблив в размяната на удари от стойка, Елиът отново го повали и във втория рунд. В партер Елиът хвана "гилотина" от позиция маунт и и сложи край на битката 20 секунди преди края на втората част.

„Чувствам се благословен, че се състезавам толкова дълго“, сподели Елиът след поредната си победа. „Имах наистина добър опонент, така че изкарах страхотна вечер. Най-важното е, че се забавлявам, а когато се забавлявам, съм опасен. Просто ще продължа напред.“

В началото на двубоя Асакура показа някои от динамичните си удари, но така и не успя да нанесе чисти попадения с най-силните си ритници и юмруци. Елиът най-накрая успя да осъществи поваляне към края на първия рунд и от този момент нататък Асакура изглеждаше колеблив да атакува, страхувайки се от евентуални контраатаки с борба.

Въпреки че успя да нанесе няколко добри удара от стойка, Елиът в крайна сметка реши отново да премести битката на земята, където защитата на Асакура не му даде много надежда. Елиът не загуби време и бързо подобри позицията си, за да хване гилотината. Асакура се опита да се съпротивлява, но в крайна сметка се предаде.

Победата донесе на Елиът впечатляващ баланс от 4-1 в последните му пет битки и бонус от 50 000 долара, докато Асакура претърпя втора поредна загуба.